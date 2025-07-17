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Израиль

Армия пытается выявить сирийских друзов, проникших на территорию Израиля

Сирия
Друзы
время публикации: 17 июля 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 07:30
Армия пытается выявить сирийских друзов, проникших на территорию Израиля
Michael Giladi/Flash90

По предположениям служб безопасности, несколько сотен сирийских друзов из деревни Хадер проникли на территорию Израиля в среду, 16 июля, чтобы навестить своих родственников в Мадждаль-Шамсе.

ЦАХАЛ и полиция работают над их выявлением и возвращением на территорию Сирии. Одновременно с этим около тысячи израильских друзов до сих пор находятся на территории Сирии, куда они отправились защищать свой народ от резни в районе эс-Суэйды.

Израиль
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