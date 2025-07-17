Рабочий пострадал на стройке в районе Фурейдиса, он в тяжелом состоянии

Мужчина в возрасте 61 года получил крайне тяжелые травмы в результате несчастного случая на строительной площадке в районе Фурейдиса. Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, медики "Маген Давид Адом" эвакуируют его в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом состоянии.