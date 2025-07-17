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Израиль

Рабочий пострадал на стройке в районе Фурейдиса, он в тяжелом состоянии

время публикации: 17 июля 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 08:46
Рабочий пострадал на стройке в районе Фурейдиса, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте 61 года получил крайне тяжелые травмы в результате несчастного случая на строительной площадке в районе Фурейдиса. Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, медики "Маген Давид Адом" эвакуируют его в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом состоянии.

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