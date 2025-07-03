Рабочий упал с большой высоты на стройке в Афуле, он в критическом состоянии

В службу скорой помощи по округу Гильбоа поступило сообщение о рабочем, который упал с большой высоты на строительной площадке на улице Гиора Йосефталь в Афуле.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину около 40 лет, без признаков жизни, с крайне тяжелыми ранениями.

Рабочего эвакуировали в машине интенсивной терапии в больницу в критическом состоянии, не прекращая попыток его реанимировать.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.