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Израиль

ЦАХАЛ: церковь в Газе случайно пострадала от осколков снаряда, выпущенного по другой цели

Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 17 июля 2025 г., 22:42 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 22:42
Wikipedia.org. Фото: Dan Palraz

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что согласно предварительному расследованию, Церковь Святого Семейства в Газе не была целью израильского удара.

Расследование показало, что в церковь попали осколки снаряда, выпущенного в по другой цели в ходе оперативной деятельности в том районе, случайно попали в церковь.

В пресс-службе подчеркнули, что ЦАХАЛ направляет свои удары исключительно по военным целям и принимает все возможные меры для минимизации ущерба гражданским лицам и религиозным сооружениям, и что ЦАХАЛ сожалеет о любом ущербе, который был причинен непреднамеренно.

Израиль
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