Удар ЦАХАЛа по церкви Святого семейства в Газе: Трамп потребовал от Нетаниягу объяснений

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу после того, как стало известно об ударе ЦАХАЛа по единственной в секторе Газы католической церкви, и потребовал объяснений. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, Нетаниягу сказал, что произошла ошибка и выразил сожаления. Он также пообещал выпустить соответствующее заявление по-английски.

После того, как Белый дом обнародовал факт разговора, канцелярия израильского премьер-министра опубликовала следующее сообщение: "Израиль глубоко сожалеет о том, что случайный снаряд попал в церковь Святого Семейства в Газе. Каждая потерянная невинная жизнь – это трагедия. Мы разделяем горе семей и верующих и благодарны Папе Льву XIV за слова утешения. Израиль проводит расследование инцидента и по-прежнему привержен защите гражданского населения и святых мест".

В результате удара по церкви Святого семейства погибли три человека и еще девять были ранены. Среди пострадавших приходской священник Габриэль Романелли.