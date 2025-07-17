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Израиль

Министерская комиссия рекомендовала правительству отстранить Гали Баарав-Миара от должности

Правительство
Юрсоветник правительства
время публикации: 17 июля 2025 г., 21:51 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 21:55
Гали Баарав-Миара
Oren Ben Hakoon/POOL

Члены министерской комиссии по отстранению юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара от должности опубликовали свою рекомендацию правительству.

В документе, в котором изложена позиция членов комиссии, содержится рекомендация отстранить Баарав-Миара от должности.

Голосование по этому вопросу ожидается на следующем заседании правительства, которое состоится через неделю.

Гали Баарав-Миара дважды была приглашена на слушание комиссии и дважды на нее не пришла. Незадолго до первого заседания она передала письмо на шести страницах, в котором говорилось, что речь идет "о процедуре изначально незаконной". Члены комиссии в свою очередь заявили, что их не убедили объяснения юридической советницы по поводу ее отказа присутствовать на слушаниях. В протоколе заседания говорится, что ее отказ расценивается как проявление неуважения и нежелания сотрудничать.

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