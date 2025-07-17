ЦАХАЛ опубликовал фотографию одного из командиров ХАМАСа, потолстевшего с начала войны

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал фотографию одного из командиров боевого крыла ХАМАСа, которому пока удается успешно избегать ликвидации. В сообщении на арабском языке отмечается, что по фотографии видно, что в то время, когда ХАМАС утверждает, что жители сектора Газы страдают от голода, он не голодал. И для примера прикладываются фотографии боевика, сделанные до войны.

На фотографиях запечатлен Изз ад-Дин аль-Хаддад, командир бригады города Газы. Его фотография была обнаружена в туннеле под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Он один из немногих представителей руководства ХАМАСа, который пока жив.

"Аль-Хаддад сильно изменился после начала войны. По его лицу видно, что он боится и из трусости пытается изменить свою внешность", – говорится в сообщении арабской пресс-службы ЦАХАЛа.

"Аль-Хаддад – один из последних руководителей ХАМАСа, оставшихся в живых. Того самого руководства, которое привело Газу к разрухе и которое способствовало краху всей иранской оси. Неужели стыд за разрушения, оставленные ХАМАСом, побудил его изменить внешность? Он пытается выглядеть "героем" в глазах палестинцев, но что скажут жители Газы из своих палаток и разрушенных домов, когда увидят, как он прячется в туннелях, охваченный паникой? Можно назвать героем того, кто разрушает сектор Газы, пытается избежать ответа и трусливо меняет внешность?" – говорится в той части сообщения, которая напрямую обращена к жителям Газы.