Арестован военнослужащий ЦАХАЛа, подозреваемый в передаче информации Ирану

Военная полиция и Общая служба безопасности арестовали военнослужащего одного из секретных подразделений ЦАХАЛа по подозрению в передаче Ирану информации, не являющейся военной – за денежное вознаграждение.

Как сообщает радиостанция "Кан Бет", в частности, Ирану были переданы видео перехватов ракет и попаданий на израильской территории. При этом отмечается, что речь не идет об информации, полученной им при исполнении обязанностей.

Военная прокуратура выдвинула против него обвинение в контактах с вражеским агентом и передачу информации врагу. Военный трибунал продлил срок его заключения до 22 июля.