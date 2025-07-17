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Израиль

Арестован военнослужащий ЦАХАЛа, подозреваемый в передаче информации Ирану

шпионаж
Война с Ираном
время публикации: 17 июля 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 16:37
Арестован военнослужащий ЦАХАЛа, подозреваемый в передаче информации Ирану
Flash90. Фото: В.Хашламун

Военная полиция и Общая служба безопасности арестовали военнослужащего одного из секретных подразделений ЦАХАЛа по подозрению в передаче Ирану информации, не являющейся военной – за денежное вознаграждение.

Как сообщает радиостанция "Кан Бет", в частности, Ирану были переданы видео перехватов ракет и попаданий на израильской территории. При этом отмечается, что речь не идет об информации, полученной им при исполнении обязанностей.

Военная прокуратура выдвинула против него обвинение в контактах с вражеским агентом и передачу информации врагу. Военный трибунал продлил срок его заключения до 22 июля.

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