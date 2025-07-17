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Израиль

Останки одинокого мужчины нашли в его квартире через два года после его смерти

время публикации: 17 июля 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 11:24
Останки одинокого мужчины нашли в его квартире через два года после его смерти
Flash90. Фото: Дж.Новоминский

В ночь на четверг в квартире в Ришон ле-Ционе был обнаружен скелет мужчины. По всей видимости, мужчина страдал психическим заболеванием и накапливал в своей квартире ветошь и мусор. Он жил один, а его сестра обратилась в полицию лишь после того, как несколько лет не получала от брата никаких вестей. Судя по состоянию останков, мужчина скончался около двух лет назад, ему было 56 лет.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, после получения заявления от женщины сотрудники полиции Ришон ле-Циона прибыли по адресу ее брата, в частный дом на улице Мишмар а-Ярден.

Дом не был заперт, он был заполнен вещами и мусором – судя по всему, владелец собирал мусор годами. Сотрудники полиции начали обыскивать комнаты, и в одной из внутренних комнат обнаружили человеческий скелет.

Соседи считали, что дом заброшен, и в нем никто не живет: по их словам, окна были закрыты, дверь тоже, и сам дом выглядел как склад мусора и металлолома. Они не представляли себе, что кто-то живет в этом доме – и тем более, что этот кто-то умер в одиночестве.

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