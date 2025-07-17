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Израиль

Второе слушание об увольнении юрсоветницы также пройдет без ее присутствия

Скандалы
Юрсоветник правительства
время публикации: 17 июля 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 10:54
Второе слушание об увольнении юрсоветницы также пройдет без ее присутствия
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия министров по отстранению Гали Баарав-Миары от должности юридической советницы правительства собралась в четверг, 17 июля, на дополнительное заседание, посвященное ее увольнению.

Первое слушание перед увольнением ("шимуа") Гали Баарав-Миара проигнорировала, и тогда министры сообщили, что ей предоставят возможность изложить свои аргументы на дополнительном слушании.

Однако юридическая советница правительства заранее объявила, что и на второе слушание она не придет. "Дополнительное приглашение на дополнительное слушание не превратит этот незаконный процесс в законный, – подчеркнула она в своем письме, которое было разослано членам кабинета министров и во все израильские СМИ. – Ситуация, в которой правительство позволяет себе прекратить полномочия юридического советника правительства без какого-либо контроля и проверок, из сторонних – или, не дай Бог – коррупционных побуждений, нанесет тяжелый удар власти закона".

Ранее Гали Баарав-Миара подала иск в БАГАЦ с требованием остановить процедуру ее увольнения, но судья Высшего суда справедливости Ноам Солберг отклонил его.

Израиль
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