На переговорах в Дохе начали обсуждать количество освобождаемых из тюрем террористов
время публикации: 17 июля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 20:32
Телеканал "Кан-11" сообщил о прогрессе на переговорах в Дохе, участники которых приступили к обсуждению количества освобождаемых из израильских тюрем заключенных в обмен на заложников.
По данным телеканала, посредники передали Израилю и ХАМАСу свое предложение по количеству освобождаемых из тюрем заключенных, и теперь ждут ответа Израиля. При этом источник телеканала отметил, что на данном этапе не обсуждаются имена освобождаемых заключенных.
Тем временем палестинский источник, участвующий в переговорном процессе, сообщил, что ХАМАС принял израильское предложение по частичному выводу сил ЦАХАЛа из сектора Газы на время перемирия.
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