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Израиль

Спустившись по тревоге в бомбоубежище дома в Холоне, жильцы обнаружили в нем труп мужчины

Полиция
Холон
время публикации: 20 марта 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 17:24
Спустившись по тревоге в бомбоубежище дома в Холоне, жильцы обнаружили в нем труп мужчины
Flash90. Фото: Дж.Новоминский

Тело мужчины в возрасте примерно 49 лет было обнаружено в ночь на четверг в бомбоубежище жилого дома в Холоне, когда жильцы спустились из своих квартир после сирены воздушной тревоги в связи с ракетным обстрелом из Йемена.

Жители дома немедленно сообщили о находке в полицию и в службу скорой помощи "Маген Давид Адом". Медики констатировали смерть мужчины.

Прибывшие на место происшествия волонтеры организации ЗАКА сделали все необходимое для максимально уважительной переправки тела в институт судебной медицины, в котором будет установлено место и причины смерти, а также будет произведена идентификация умершего.

По предварительным данным, полиция подозревает смерть от передозировки наркотиками, криминальной подоплеки в случившемся нет.

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