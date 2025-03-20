Спустившись по тревоге в бомбоубежище дома в Холоне, жильцы обнаружили в нем труп мужчины

Тело мужчины в возрасте примерно 49 лет было обнаружено в ночь на четверг в бомбоубежище жилого дома в Холоне, когда жильцы спустились из своих квартир после сирены воздушной тревоги в связи с ракетным обстрелом из Йемена.

Жители дома немедленно сообщили о находке в полицию и в службу скорой помощи "Маген Давид Адом". Медики констатировали смерть мужчины.

Прибывшие на место происшествия волонтеры организации ЗАКА сделали все необходимое для максимально уважительной переправки тела в институт судебной медицины, в котором будет установлено место и причины смерти, а также будет произведена идентификация умершего.

По предварительным данным, полиция подозревает смерть от передозировки наркотиками, криминальной подоплеки в случившемся нет.