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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию "ключевого" ракетчика "Хизбаллы". Видео

время публикации: 17 июня 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 18:34
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию "ключевого" ракетчика "Хизбаллы"

ЦАХАЛ подтвердил, что сегодня, 17 июня, в районе деревни Салаа (к востоку от Тира, примерно в 15 км от границы Израиля), на юге Ливана, в результате авиаудара был ликвидирован Мухаммад Мустафа Аюб – командир ракетного дивизиона подразделения "Ан-Наср" террористической организации "Хизбалла", ответственный за множество обстрелов израильской территории.

ЦАХАЛ называет Аюба "ключевым командиром", отмечая, что он планировал новые удары по Израилю.

"Хизбалла" подтвердила гибель Мухаммада Аюба.

В общей сложности после начала войны в октябре 2023 года "Хизбалла" потеряла около 350 командиров и боевиков.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2024

Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юге Ливана, двое убитых