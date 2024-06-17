ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию "ключевого" ракетчика "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ подтвердил, что сегодня, 17 июня, в районе деревни Салаа (к востоку от Тира, примерно в 15 км от границы Израиля), на юге Ливана, в результате авиаудара был ликвидирован Мухаммад Мустафа Аюб – командир ракетного дивизиона подразделения "Ан-Наср" террористической организации "Хизбалла", ответственный за множество обстрелов израильской территории.

ЦАХАЛ называет Аюба "ключевым командиром", отмечая, что он планировал новые удары по Израилю.

"Хизбалла" подтвердила гибель Мухаммада Аюба.

В общей сложности после начала войны в октябре 2023 года "Хизбалла" потеряла около 350 командиров и боевиков.