ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию "ключевого" ракетчика "Хизбаллы". Видео
время публикации: 17 июня 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 18:34
ЦАХАЛ подтвердил, что сегодня, 17 июня, в районе деревни Салаа (к востоку от Тира, примерно в 15 км от границы Израиля), на юге Ливана, в результате авиаудара был ликвидирован Мухаммад Мустафа Аюб – командир ракетного дивизиона подразделения "Ан-Наср" террористической организации "Хизбалла", ответственный за множество обстрелов израильской территории.
ЦАХАЛ называет Аюба "ключевым командиром", отмечая, что он планировал новые удары по Израилю.
"Хизбалла" подтвердила гибель Мухаммада Аюба.
В общей сложности после начала войны в октябре 2023 года "Хизбалла" потеряла около 350 командиров и боевиков.