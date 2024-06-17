13-летняя девочка была насмерть сбита автомобилем возле перекрестка Бейт-Ханина

Девочка в возрасте 13 лет получила крайне тяжелую черепно-мозговую травму в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 4 возле перекрестка Бейт-Ханина. Сообщается, что девочку сбил автомобиль.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" пытались реанимировать ребенка, но их усилия были напрасными. Медики были вынуждены констатировать смерть девочки.