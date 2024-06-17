x
17 июня 2024
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июня 2024
|
17 июня 2024
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

13-летняя девочка была насмерть сбита автомобилем возле перекрестка Бейт-Ханина

время публикации: 17 июня 2024 г., 18:13 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 18:29
13-летняя девочка сбита автомобилем возле перекрестка Бейт-Ханина. Спасти ее не удалось
Yonatan Sindel/Flash90

Девочка в возрасте 13 лет получила крайне тяжелую черепно-мозговую травму в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 4 возле перекрестка Бейт-Ханина. Сообщается, что девочку сбил автомобиль.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" пытались реанимировать ребенка, но их усилия были напрасными. Медики были вынуждены констатировать смерть девочки.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июня 2024

ДТП на 5-й трассе, состояние троих пострадавших от тяжелого до критического
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июня 2024

Статистика ДТП за 2023 год: число аварий со смертельным исходом выросло, как и количество жертв
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 мая 2024

В авариях в Иерусалиме и на 6-м шоссе пострадали 3-летний мальчик и молодой мужчина