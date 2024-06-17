Министр Голан вызвана в полицию в связи с ДТП. Бен-Гвир назвал это "политическим преследованием"

Министр по делам социального равенства Май Голан ("Ликуд") в своем Х-блоге написала, что ее вызвали в полицию в связи с причастностью к ДТП, которое произошло четыре года назад. Она пишет, что четыре года назад это дело было закрыто и никто не пытался это опротестовать. Но теперь, "документ Ицхака" (Менахем Ицхак в прошлом глава отдела расследования полиции. – ком. редакции) вновь извлечен, вопреки существующим процедурам и возобновлено расследование "несуществующего дела".

Министр написала, что полиции "нечем заняться", и заявила, что подвергается преследованиям по политическим мотивами.

Из полиции передали, что четыре года назад Голан была участницей аварии, в которой серьезные травмы получил мотоциклист.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в своем Х-блоге обвинил юридического советника правительства, без разрешения которого не могло бы начаться расследование в отношении министра, в борьбе с правительством "всеми доступными способами". "Одобрение начала расследования в отношении Май Голан через четыре года после инцидента создает ощущение политического преследования", – написал министр.