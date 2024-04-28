Мейрав Бен-Ари требует начать расследование против Итамара Бен-Гвира

Депутат Кнессета Мейрав Бен-Ари ("Еш Атид") обратилась к государственному прокурору Амиту Айсману с просьбой возбудить уголовное расследование против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с недавней аварией в Рамле, когда водитель министра грубо нарушил правила дорожного движения.

Напомним, автомобиль министра выехал на красный свет, что привело к серьезной аварии, в результате которой пострадали сам Бен-Гвир и еще три человека.

Мейрав Бен-Ари направила также письмо юридической советнице правительства Гали Бахарав-Миаре, требуя начать разбирательство по факту инцидента.

По словам Бен-Ари, она требует возбудить против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира уголовное расследование в связи с многочисленными нарушениями правил дорожного движения. "Водитель министра не впервые нарушает ПДД, – заявила она. – С 2000 года он накопил 76 нарушений, последнее из них было в январе текущего года, когда министр ехал с превышением скорости".

Мейрав Бен-Ари подчеркнула, что на нарушения правил дорожного движения не распространяется депутатская неприкосновенность, и эти нарушения допускаются водителем Бен-Гвира в присутствии министра и с его ведома. Она указывает, что Бен-Гвир ставит под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников движения, и требует немедленного расследования.