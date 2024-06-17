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Израиль

30 террористов из Газы после начала войны продолжали получать пособия от "Битуах Леуми"

время публикации: 17 июня 2024 г., 19:19 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 19:19
30 террористов из Газы после начала войны продолжали получать пособия от "Битуах Леуми"
Abed Rahim Khatib/Flash90

По запросу депутата от НДИ Юлии Малиновской Национальный штаб по экономическим методам борьбы с террором при Управлении военной разведки (АМАН) проверил получателей пособий израильского Института национального страхования в секторе Газы.

Издание "Исраэль а-Йом" пишет, что в документе, который был передан Малиновской из АМАНа, перечислены имена 30 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", которые, как выяснилось, получают деньги от "Битуах Леуми".

В документе указано, что список получателей пособий был составлен путем сверки номером удостоверений личности получателей пособий с базой данных Управления военной разведки.

Министр труда Йоав Бен-Цур заявил, что, как только были получены списки от АМАНа, он издал указ о прекращении выплат террористам. При этом министр выразил сожалении по поводу "шумихи, поднятой политиками вокруг "Битуах Леуми", в то время, когда Институт национального страхования находится на переднем крае оказания помощи гражданам во время войны".

Юлия Малиновская, в свою очередь, заявляет, что правительству не пришло в голову за восемь месяцев с начала войны проверить, кому выплачиваются пособия из денег налогоплательщиков.

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