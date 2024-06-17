"Кан": Нетаниягу объявил о роспуске кабинета войны
время публикации: 17 июня 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 12:06
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о роспуске кабинета военных действий. Об этом сообщает журналист "Кан" Амихай Штайн.
Согласно опубликованной информации, Нетаниягу объявил об этом накануне на заседании военно-политического кабинета.
Сообщается, что продолжатся консультации в узком форуме министров, однако стратегические решения будет принимать военно-политический кабинет.
Решение о роспуске кабинета войны было принято на фоне выхода Бени Ганца и Гади Айзенкота из правительства.