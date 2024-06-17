Доклад SIPRI о ядерном оружии: Израиль может атаковать с земли, воздуха и моря

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный обзор ядерного потенциала различных стран. Эксперты SIPRI пришли к выводу, что в 2023 году все ядерные державы расширили свои арсеналы.

В документе говорится, что ядерными оружием обладают девять стран: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль, все они в 2023 году расширили свои ядерные арсеналы и продолжают модернизацию оружия. В списке ядерных держав Израиль разместился на восьмой позиции, обогнав по количеству боеголовок Северную Корею.

По оценкам авторов обзора, в общемировом запасе находится 12121 ядерная боеголовка. По данным на январь 2024 года, 3904 боеголовки были размещены на ракетах и самолетах, это на 60 больше, чем в январе 2023 года, около 2100 баллистических ракет с ядерными боеголовками находились в состоянии повышенной боеготовности. Почти все они принадлежат России или США. Впервые Китай, который за год увеличил количество ядерных боеголовок с 410 до 500, привел часть из них в состояние боевой готовности.

Около 90% ядерного оружия принадлежат России и США.

В документе говорится, что, по приблизительным оценкам, у Израиля имеется 90 боеголовок (при этом есть эксперты, которые полагают, что Израиль обладает 300 ядерными боеголовками). По оценкам SIPRI, в Израиле ядерные боеголовки хранятся отдельно от средств их доставки. В документе цитируется министр израильского правительства Амихай Элиягу ("Оцма Иегудит"), который в начале войны не исключал возможности использования ядерного оружия в Газе.

По данным SIPRI, в начале 2023 года Израиль имел от 750 до 110 кг плутония, которого хватило бы на создание от 187 до 277 боеголовок по 4 кг плутония каждая. Около 30 из 90 имеющихся боеголовок предназначены для сбрасывания с истребителей F16I и, возможно, F-15.

В отчете говорится, что еще около 50 боеголовок предназначены для доставки ракетами семейства "Иерихон", хотя как отмечают авторы документа, Израиль никогда не признавал, что обладает подобными ракетами. Вероятно, они хранятся в бункерах и подземных хранилищах. По данным SIPRI, Израиль модернизирует свой ракетный арсенал с "Иерихон-2" до "Иерихон-3", дальность действия которых достигает 4000 км.

В отчете отмечается, что кроме этого у Израиля имеются пять подводных лодок немецкого производства "Дольфин", часть из которых, по неподтвержденным данным, подверглась модернизации для запуска крылатой ракеты Popeye. Таким образом, указывается в отчете SIPRI, Израиль имеет возможность атаковать ядерным оружием с земли, с воздуха и моря.

В отчете также говорится, что в 2023 году Израиль находился в процессе модернизации ядерного реактора в Димоне.