Статистика ДТП за 2023 год: число аварий со смертельным исходом выросло, как и количество жертв

Центральное статистическое бюро опубликовало отчет о дорожно-транспортных происшествиях за 2023 год. В соответствии с этим отчетом, количество ДТП со смертельным исходом выросло на 6,6% (340 в сравнении с 319 в 2022 году), тогда как количество ДТП, в целом, снизилось на 15,1% (8832 в сравнении с 10404 в 2022 году).

Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий выросло на 3,4%, количество получивших тяжелые травмы выросло на 2,3%. Однако в целом, количество пострадавших снизилось на 13,9%, а количество получивших легкие травмы снизилось на 17%.

Со дня создания Государства Израиль и до конца 2023 года в результате ДТП погибли 32997 человек. Рекордным по количеству погибших был 1975 год, когда на дорогах страны погибли 756 человек. За последние 10 лет в результате ДТП гибли, в среднем, 344 человека в год.

Количество погибших на каждые 100 тысяч населения в 2009 году составляло 4,6 человека, затем в 2012 снизилось до 3,7 человека, в 2016 году этот показатель вырос до 4,4 человек и в 2023 году составил 3,7 погибшего на каждые 100 тысяч населения.

В 2023 году на 7,1% выросло количество погибших в результате ДТП евреев и на 14% снизилось количество погибших в результате ДТП арабов (в сравнении с 2022 годом). Доля арабов среди пострадавших в результате ДТП (28,2%) и среди погибших в результате ДТП (27%) все еще выше их доли среди всего населения (21,1%).

При этом в 2023 году выросло количество погибших в результате ДТП арабских детей до 14-летнего возраста: в ушедшем году погибли 22 ребенка, что составляет 62,9% от общего количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий детей. В 2022 году в арабском секторе в результате ДТП погибли 14 детей, что составляло 48,3% от общего количества погибших в результате ДТП детей.

Количество погибших еврейских детей в 2023 году составило 12 человек, что на 20% меньше, чем в 2022 году, когда погибло 15 детей из еврейского сектора населения.

Количество взрослых, погибших в результате ДТП, в еврейском секторе выросло на 7,1% и составило 227 человек (в сравнении с 212 в 2022 году). Количество взрослых арабов, погибших в ДТП, снизилось на 14% и составило 98 человек в сравнении со 114 в 2022 году.

15,2% от всего количества пострадавших в результате ДТП – пешеходы: это 28,4% всех погибших в результате ДТП (30,8% в 2022 году) и 23,9% от всех получивших тяжелые травмы. 25,3% пострадавших в результате ДТП в 2023 году это люди в возрасте 65 лет и старше. Это вдвое больше, чем доля людей 65 и более лет среди всего населения (12,6%).

42,3% погибших в результате ДТП пешеходов погибли, переходя дорогу по пешеходному переходу. Для сравнения – в 2022 году в эту категорию входили 38% погибших пешеходов, в 2021 году – 41,3%, а в 2020 году – 60%.

Среди пострадавших во время перехода дороги пешеходов (1905 человек) 79,5% пострадали на пешеходном переходе (1515 человек), 18,5% из них пострадали во время перехода по пешеходному переходу со светофором (281 человек).

Среди пострадавших во время перехода дороги детей до 14-летнего возраста (426 детей) 76,3% пострадали на пешеходном переходе. Среди пострадавших во время перехода дороги пожилых людей в возрасте 65 лет и старше (472 человека) 76,1% пострадали на пешеходном переходе.

13,9% аварий с человеческими жертвами – это ДТП с участием мотоциклов. При этом доля мотоциклов среди всех транспортных средств в Израиле – всего 4,1%. 3,9% аварий с человеческими жертвами – это ДТП с участием большегрузных автомобилей (16 и более тонн), тогда как их доля среди всех транспортных средств составляет всего 0,8%.

Еще один интересный факт: среди обладателей водительских прав в Израиле 55% – это мужчины, и 45% – это женщины. При этом среди замешанных в аварии водителей 75% это мужчины и 25% – женщины. Доля женщин среди водителей, замешанных в аварии со смертельным исходом, составляет 12,6% (10,2% в 2022 году).

Среди обладателей водительских прав молодые люди (до 24 лет) составляют 15,1%, при этом молодых водителей, замешанных в аварии – 19,7%, что выше их доли среди всех водителей. Среди водителей в возрасте 65 лет и старше закономерность обратная: доля пожилых людей среди всех водителей в стране составляет 13,9%, количество пожилых водителей, замешанных в аварии, составляло в 2023 году 11,4%.

В 2023 году в результате аварий с участием электровелосипедов пострадали 1517 человек, и всего произошло 1407 таких аварий. И дополнительно 703 пострадавших были госпитализированы в больницы в результате таких аварий, о которых не сообщили в полицию.

В результате 1072 аварий с участием электросамокатов пострадали в 2023 году 1157 человек, и еще 599 пострадавших были госпитализированы в больницы в результате аварий с электросамокатами, о которых не было заявлено в полицию.