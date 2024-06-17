ЦАХАЛ контролирует от 60% до 70% территории Рафиаха

Армия обороны Израиля опубликовала промежуточные итоги военной операции в Рафиахе, начавшейся 40 дней назад. К настоящему моменту израильские вооруженные силы контролируют от 60% до 70% территории города и стратегический Филадельфийский коридор.

С начала операции в Рафиахе были уничтожены около 550 террористов, обнаружены примерно 200 туннельных шахт, в том числе один самый сложный и длинный туннель за все время войны. По меньшей мере, 25 туннелей доходили до границы Египта, и сейчас проверяется, какие из них пересекают эту границу.

Эти успехи стоили Израилю очень дорого: за время операции в Рафиахе погибли 22 военнослужащих, включая восемь погибших в результате взрыва бронетранспортера в районе Тель-Султан.

Израильские силы действуют в Рафиахе как на земле, так и под землей. Рафиах – это город, с которого началось "туннельное погружение" палестинских террористов, в этом городе комплекс подземных туннелей и бункеров самый сложный и протяженный, чем подземные комплексы в Хан-Юнисе и в Газе. Туннели вырыты на разной глубине и на разных уровнях, они пересекают друг друга, туннели снабжены тайными выходами для террористов в самых неожиданных местах.

Командиры ЦАХАЛа полагают, что операция в Рафиахе продлится еще несколько недель.