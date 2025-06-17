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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал нового командующего "Хатем аль-Анбия" Али Шадмани

Иран
ЦАХАЛ
время публикации: 17 июня 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 09:32
ЦАХАЛ ликвидировал нового командующего "Хатем аль-Анбия" Али Шадмани
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ объявил о ликвидации нового начальника Чрезвычайного командования Ирана Али Шадмани. Он был уничтожен в ночь на 17 июня в результате удара израильских ВВС по его штабу.

Шадмани входил в ближайшее окружение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он руководил структурой "Хатем аль-Анбия" (Чрезвычайное командование). Ранее он являлся заместителем командующего этой структурой и начальником оперативного отдела генштаба ВС Ирана.

Али Шадмани вступил в должность главы "Хатем аль-Анбия" несколько дней назад, после того, как ЦАХАЛ ликвидировал командующего "Хатем аль-Анбия" Галама Али Рашида.

Чрезвычайное командование "Хатем аль-Анбия" отвечает за ведение боя и утверждение иранских планов атак.

Израиль
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