ЦАХАЛ ликвидировал нового командующего "Хатем аль-Анбия" Али Шадмани

ЦАХАЛ объявил о ликвидации нового начальника Чрезвычайного командования Ирана Али Шадмани. Он был уничтожен в ночь на 17 июня в результате удара израильских ВВС по его штабу.

Шадмани входил в ближайшее окружение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он руководил структурой "Хатем аль-Анбия" (Чрезвычайное командование). Ранее он являлся заместителем командующего этой структурой и начальником оперативного отдела генштаба ВС Ирана.

Али Шадмани вступил в должность главы "Хатем аль-Анбия" несколько дней назад, после того, как ЦАХАЛ ликвидировал командующего "Хатем аль-Анбия" Галама Али Рашида.

Чрезвычайное командование "Хатем аль-Анбия" отвечает за ведение боя и утверждение иранских планов атак.