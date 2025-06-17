Пресс-секретарь ЦАХАЛа рассказал о ходе военных действий в Иране

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил с заявлением, в котором он рассказал о ликвидации нового начальника Чрезвычайного командования Ирана Али Шадмани в ночь на 17 июня в результате удара ВВС ЦАХАЛа по его штабу в самом сердце Тегерана.

"Шадмани возглавлял структуру "Хатем аль-Анбия" (Чрезвычайное командование) и входил в ближайшее окружение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, – подчеркнул Дефрин. – Он был назначен вместо предыдущего руководителя "Хатем аль-Анбия" Галама Али Рашида, которого мы тоже ликвидировали в начале операции. Шадмани успел поработать на новом посту четыре дня".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа подчеркнул, что Израиль продолжит действовать по всей территории Ирана, используя самые современные разведывательные данные, главенство в воздушном пространстве и сложное оперативное планирование.

Он сообщил также, что ВВС ЦАХАЛа продолжают атаки в различных районах Ирана. В ночь на вторник были обнаружены и уничтожены ракетные установки "земля-земля" и "земля-воздух", склады вооружений и предприятия по изготовлению ракет.

Было также представлено оперативное видео ликвидации иранских террористов, пытавшихся сбить израильский самолет противотанковой ракетой.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа подчеркнул, что действия израильской армии в рамках операции "Народ как лев" на территории Ирана предотвращают значительное количество ракетных обстрелов израильской территории из Ирана.

По его словам, в ночь на вторник из Ирана по Израилю было выпущено около 30 ракет, большая часть из них была сбита, несколько упали на территории Израиля. Дефрин подчеркнул, что израильтянам еще рано расслабляться, поскольку у Ирана все еще есть возможности нанесения существенных ударов по Израилю. "Критически важно соблюдать инструкции Командования тылом, они спасают жизни", – подчеркнул он.