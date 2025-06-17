Сотрудники полиции эвакуировали семью из разрушенной ракетой квартиры: видео

Полицейские Центрального округа и бойцы чрезвычайного подразделения полиции, принимая участие в эвакуации пострадавших при ракетном обстреле в центре страны, спасли семью из заблокированной и разрушенной квартиры.

По сообщению пресс-службы полиции, полицейские обходили пострадавшие от обстрела здания для поиска и спасения людей. С помощью специальных средств они устраняли препятствия и открывали проходы, выбивали заблокированные двери, чтобы вывести людей в безопасное место.

Полиция, Командование тылом и пожарно-спасательная служба сумели эвакуировать около сорока пострадавших, большинство из них с легкими травмами. Обошлось без более серьезных последствий благодаря тому, что жители соблюдали инструкции Командования тылом и находились во время обстрела в защищенном пространстве.

В полиции подчеркивают: в случае падения боеприпасов следует отойти от места падения, вызвать полицию и позволить полицейским и саперам выполнить свою работу. При любом подозрении о пострадавших или пропавших без вести – обращайтесь в центр 115 или по телефону 03-5023913.