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Израиль

Сотрудники полиции эвакуировали семью из разрушенной ракетой квартиры: видео

Полиция
время публикации: 17 июня 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 11:35
Сотрудники полиции эвакуировали семью из разрушенной ракетой квартиры: видео
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полицейские Центрального округа и бойцы чрезвычайного подразделения полиции, принимая участие в эвакуации пострадавших при ракетном обстреле в центре страны, спасли семью из заблокированной и разрушенной квартиры.

По сообщению пресс-службы полиции, полицейские обходили пострадавшие от обстрела здания для поиска и спасения людей. С помощью специальных средств они устраняли препятствия и открывали проходы, выбивали заблокированные двери, чтобы вывести людей в безопасное место.

Полиция, Командование тылом и пожарно-спасательная служба сумели эвакуировать около сорока пострадавших, большинство из них с легкими травмами. Обошлось без более серьезных последствий благодаря тому, что жители соблюдали инструкции Командования тылом и находились во время обстрела в защищенном пространстве.

В полиции подчеркивают: в случае падения боеприпасов следует отойти от места падения, вызвать полицию и позволить полицейским и саперам выполнить свою работу. При любом подозрении о пострадавших или пропавших без вести – обращайтесь в центр 115 или по телефону 03-5023913.

Израиль
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