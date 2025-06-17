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Израиль

На юге Газы погиб боец "Голани" Навэ Лешем, трое тяжелораненых

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 17 июня 2025 г., 05:56 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 06:10
На юге Газы погиб боец "Голани" Навэ Лешем, трое тяжелораненых
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб старший сержант Навэ Лешем, 20 лет, из поселка Нокдим, боец ​​12-го батальона бригады "Голани".

Судя по имеющейся информации, военнослужащие бригады "Голани" в районе Хан-Юниса были обстреляны из гранатомета.

В том же инциденте тяжелые ранения получили офицер и три бойца из 12-го батальона бригады "Голани".

16 июня сообщалось, что в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб капитан резерва Таль Мовшовиц, 28 лет, из Реута, заместитель командира роты 7086-го инженерного батальона бригады "Голани".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 870 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025

На юге Газы погиб капитан Таль Мовшовиц