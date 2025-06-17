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Израиль

ВВС ЦАХАЛа: с начала войны в Иране уничтожены более 70 батарей ПВО

Война с Ираном
ВВС
ПВО
время публикации: 17 июня 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 19:55
ВВС ЦАХАЛа: с начала войны в Иране уничтожены более 70 батарей ПВО
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командование израильскими ВВС заявляет: с начала войны (13 июня) в Иране уничтожены более 70 батарей ПВО.

Прежде всего были ликвидированы пусковые установки и радары на западе Ирана, а также в Тегеране и окрестностях.

Для такого рода операций задействованы не только истребители, но и беспилотная авиация.

"Таким образом, была проложена дорога к Тегерану и другим целям в глубине Ирана", – заявляет командующий ВВС ЦАХАЛа Томер Бар.

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