ВВС ЦАХАЛа: с начала войны в Иране уничтожены более 70 батарей ПВО

Командование израильскими ВВС заявляет: с начала войны (13 июня) в Иране уничтожены более 70 батарей ПВО.

Прежде всего были ликвидированы пусковые установки и радары на западе Ирана, а также в Тегеране и окрестностях.

Для такого рода операций задействованы не только истребители, но и беспилотная авиация.

"Таким образом, была проложена дорога к Тегерану и другим целям в глубине Ирана", – заявляет командующий ВВС ЦАХАЛа Томер Бар.