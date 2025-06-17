Бригада "Нахаль" переброшена в Иудею и Самарию после 20 месяцев сражений в Газе

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ начали антитеррористическую операцию на севере Самарии. Для расширения достижений антитеррористической операции "Железная стена" на севере Самарии, боевая группа бригады "Нахаль" начала в ночь на вторник операции в арабских деревнях в долине Са-Нур в округе Менаше.

Бригада "Нахаль", без перерыва сражавшаяся в секторе Газы в течение последних двадцати месяцев, в эти дни была переброшена в Иудею и Самарию. В рамках своей деятельности бойцы будут использовать бронетранспортеры "Эйтан".

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что бойцы "Нахаль" останутся в Иудее и Самарии столько, сколько потребуется в соответствии с оценкой ситуации.