Командование тылом опровергло сообщения об отмене предварительного уведомления

Представители Командования тылом опровергли сообщения о планируемой отмене предварительных уведомлений о ракетных обстрелах, которые были запущены с началом операции "Народ как лев" в Иране.

В Командовании тылом объясняют, что эти уведомления, поступающие в промежуток 15-30 минут до обстрела и призывающие находиться поблизости от защищенного пространства, не отменяются, но и не гарантируются.

"Мы не отменим предварительные предупреждения, но не всегда сможем предупреждать о подготовке к обстрелу – поэтому на это нельзя полагаться, – подчеркивают в Командовании тылом. – Крайне важно при звуке сирен войти в защищенное пространство и оставаться там до иного уведомления от Командования тылом".

Ведомство также призывает население и СМИ не тиражировать неофициальные сообщения и не создавать панику.

Ранее 12 канал ИТВ сообщил, что предварительные уведомления могут быть отменены, однако предупреждения о запущенных ракетах, поступающие за несколько минут до тревожной сирены, останется в силе.

Причиной отмены нововведения являются сложности в выявлении подготовки к запускам ракет по Израилю на территории Ирана. В ночь на вторник предварительное предупреждение перед запуском не было разослано, что вызвало множество вопросов граждан.