Полиция напоминает: не трогайте упавшие фрагменты ракет

Полиция и полицейские саперы Северного округа во вторник утром занимались обезвреживанием фрагментов ракет, упавших на территории округа после перехватов иранских ракет силами ПВО ЦАХАЛа.

С начала операции "Народ как лев" крупные силы полиции действуют по всей стране с целью спасения человеческих жизней. В полиции напоминают: если рядом с вами упали фрагменты боеприпасов, проявите ответственность, избегайте контакта с ними и немедленно позвоните в полицию по телефону 100.

Сотрудники полиции и саперы прибудут на место происшествия, изолируют территорию и нейтрализуют угрозу для жизни людей. При любом подозрении на угрозу человеческой жизни или потере связи с человеком в результате ракетной атаки можно сообщить в центр 115 или по телефону 03-5023913.