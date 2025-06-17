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Израиль

Полиция напоминает: не трогайте упавшие фрагменты ракет

Полиция
Война с Ираном
время публикации: 17 июня 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 16:37
Полиция напоминает: не трогайте упавшие фрагменты ракет
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и полицейские саперы Северного округа во вторник утром занимались обезвреживанием фрагментов ракет, упавших на территории округа после перехватов иранских ракет силами ПВО ЦАХАЛа.

С начала операции "Народ как лев" крупные силы полиции действуют по всей стране с целью спасения человеческих жизней. В полиции напоминают: если рядом с вами упали фрагменты боеприпасов, проявите ответственность, избегайте контакта с ними и немедленно позвоните в полицию по телефону 100.

Сотрудники полиции и саперы прибудут на место происшествия, изолируют территорию и нейтрализуют угрозу для жизни людей. При любом подозрении на угрозу человеческой жизни или потере связи с человеком в результате ракетной атаки можно сообщить в центр 115 или по телефону 03-5023913.

Израиль
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