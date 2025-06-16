Раввины призвали жителей Бней-Брака соблюдать указания Командования тыла

После того как в понедельник утром иранская ракета упала в Бней-Браке, убив 80-летнего мужчину в школьном здании в результате прямого попадания, ультраортодоксальные раввины обратились к жителям города с призывом не полагаться на слухи о гарантированной духовной защите и строго соблюдать инструкции Командования тыла.

В письме, подписанном раввинами Сариэлем Розенбергом и Йегудой Сильманом, говорится: "В последние дни жители Святой Земли находятся под ракетными обстрелами, которые уже нанесли тяжелейший ущерб – как физический, так и душевный, разрушены целые дома. Мы обязаны, по Торе, соблюдать крайнюю осторожность и предпринимать все необходимые усилия, чтобы укрыться в защищенных местах при звуках сирен.

Те, у кого есть общее бомбоубежище в здании, обязаны спуститься туда. У кого есть защищенная комната (мамад) в квартире – должен укрыться в ней. Необходимо заранее подготовить женщин и детей, чтобы они были одеты соответствующим образом и могли вовремя перейти в укрытие. Те, кто по какой-либо причине не может попасть в указанные укрытия, должны хотя бы выйти на лестничную клетку – она более защищена, чем открытые комнаты.

И даже если в течение многих лет ракеты не падали на наш город Бней-Брак, поскольку заслуги мудрецов Торы, живущих в нем, охраняли нас, не полагаются на чудо. А то, что распространено среди народа, будто есть гарантия защиты от [покойного духовного лидера раввина Авраама Йешаягу Карелица] Хазон Иша, – это не совсем точно. Пусть Всевышний сжалится над нами, уберет от нас всякие беды и врагов, и да удостоимся скорого Избавления".

Ранее представители организации "Ихуд Ацала", включая главу отдела галахических вопросов раввина Нафтали Гальперина и руководителя филиала в Бней-Браке раввина Эфи Фельдмана, встретились с галахическими авторитетами и представили им свидетельства и видеоматериалы с места трагедии. Раввины "Ихуд Ацала" продолжают координацию с Командованием тыла, чтобы найти оптимальные решения для соблюдающих шаббат, включая возможность передачи экстренных уведомлений в субботу, согласно указаниям духовных лидеров.