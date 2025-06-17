Тревога на севере Израиля: ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 17 июня 2025 г., 04:32 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 04:48
В 4:34-4:35 тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля, включая Хайфу и окрестности. ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Ирана.
Работает ПРО. Но из Хайфы взрывы слышны не были.
МАДА: не было сообщений о раненых в результате обстрела, есть несколько обращений в связи с травмами, полученными по пути в убежище.
В 4:45 Управление тылом уведомило: жители севера Израиля могут покинуть убежища.