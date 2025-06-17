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Израиль

Предъявлено обвинение гражданину КНР, в пьяном виде сбившем насмерть 16-летнюю девочку в Ашдоде

ДТП
Суд
время публикации: 17 июня 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 11:03
Предъявлено обвинение гражданину КНР, в пьяном виде сбившем насмерть 16-летнюю девочку в Ашдоде
Flash90

Прокуратура Южного округа передала в Беэр-Шевский окружной суд обвинительное заключение против 34-летнего иностранного рабочего из Китая Чао Дайцзына в связи с причинением смерти по легкомыслию, нанесении тяжких телесных повреждений и вождении в пьяном виде.

Согласно обвинению, в декабре 2024 года Чао Дайцзын, живший в Ашдоде, находился за рулем автомобиля, в котором вместе с ним были три его приятеля. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил повернуть налево на перекрестке, на котором поворот налево запрещен, и врезался в автомобиль, который ехал прямо по встречной полосе.

В результате столкновения второй автомобиль вылетел на островок безопасности для пешеходов, на котором стояли две девочки. 16-летняя Нога Ноах из поселка Шукда погибла на месте. Ее подруга получила травмы средней степени тяжести, водительница и пассажирка автомобиля получили легкие травмы.

Израиль
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