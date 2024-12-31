В Ашдоде в результате ДТП погибла пешеход и еще несколько человек получили травмы
время публикации: 31 декабря 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 21:03
На бульваре Герцль в Ашдоде произошла авария с участием двух легковых автомобилей и нескольких пешеходов. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передают, что 18-летняя девушка скончалась от полученных травм на месте аварии.
В больницу "Асута" в Ашдоде с места аварии доставлены еще три человека, состояние двоих (женщины 36 лет и 15-летней девушки) оценивается как средней тяжести, еще один человек получил легкие травмы.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 декабря 2024