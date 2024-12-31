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Израиль

В Ашдоде в результате ДТП погибла пешеход и еще несколько человек получили травмы

ДТП
время публикации: 31 декабря 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 21:03
В Ашдоде в результате ДТП погибла пешеход и еще несколько человек получили травмы
Пресс-служба МАДА
В Ашдоде в результате ДТП погибла пешеход и еще несколько человек получили травмы
Пресс-служба МАДА

На бульваре Герцль в Ашдоде произошла авария с участием двух легковых автомобилей и нескольких пешеходов. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передают, что 18-летняя девушка скончалась от полученных травм на месте аварии.

В больницу "Асута" в Ашдоде с места аварии доставлены еще три человека, состояние двоих (женщины 36 лет и 15-летней девушки) оценивается как средней тяжести, еще один человек получил легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
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