Опубликованы дополнительные подробности операции в Дженине: ликвидация террористов "на грани фола"

Палестинские СМИ продолжают публиковать подробности операции, проведенной израильским спецназом 16 марта в Дженине. В частности, уточненные сведения со ссылкой на свидетелей происходившего публикуют Safa, Maan и "Палестинский информационный центр".

По официальной версии, которую публиковали пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК), в ходе операции были "нейтрализованы" двое боевиков террористической организации "Исламский джихад", подозреваемых в террористической деятельности. Причем в момент "нейтрализации" оба боевика были вооружены. В этом документе названо имя только одного убитого боевика – Нидаля Амина Хазэма, который разыскивался за террористическую деятельность, включая обстрелы военных и производство взрывчатых веществ. "Еще один подозреваемый был нейтрализован после того, как попытался напасть на бойцов с железной кувалдой", – говорилось в этом сообщении. Кроме того, отмечалось, что в ходе операции израильские бойцы вступили в перестрелку с вооруженными боевиками. Также местные жители совершали нападения, используя камни.

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Данное описание является неполным и неточным. Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщало о четырех убитых. Похороны убитых 16 марта прошли в Дженине.

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Имена убитых в ходе спецоперации в Дженине:

Нидаль Хазэм (28) – лидер "Бригад Аль-Кудса" в Дженине (военное крыло "Исламского джихада"), был основной целью;

Юсуф Шраим (29) – один из командиров "Бригад Изаддина аль-Касама" в Дженине (военное крыло ХАМАСа), в момент нападения был рядом с Хазэмом, возможно тоже был одной из целей;

Умар Абадин (16) – участник нападения на бойцов израильского спецназа, принадлежность к террористическим группировкам не установлена;

Луай Заир (37) – участник нападения на бойцов израильского спецназа, принадлежность к террористическим группировкам не установлена.

По словам свидетелей, два легковых автомобиля, в которых находились израильские спецназовцы, подъехали к торговому центру "Ан-Нимр" на улице Абу Бакр в Дженине и остановились недалеко от места, где стоял Нидаль Хазэм. Из машины Skoda вышел мужчина с пистолетом и с близкого расстояния выстрелил в голову Хазэма. Находившийся рядом Юсуф Шраим попытался атаковать стрелявшего, тогда из двух машин выскочили вооруженные люди и застрелили его. После этого израильские спецназовцы попытались скрыться на машинах, но из-за пробки на улице и толпы, которая атаковала их вскоре после стрельбы, группа спецназа была вынуждены укрыться в помещении ресторана и занять оборону. Стреляя по нападавшим, спецназовцы убили двух человек и ранили более 20, заявляет палестинская сторона. Свидетели отмечают, что рядом с местом происшествия находились сотрудники палестинской полиции, однако они не вмешивались в происходящее. Вскоре в Дженин въехали на бронемашинах израильские военные. Одна из таких машин подъехала к месту, где укрылись спецназовцы, и их удалось эвакуировать. По данным властей ПА, операция по ликвидации Хазэма и Шраима была проведена бойцами подразделения "псевдоарабов" израильской пограничной полиции (ЯМАС).

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Отметим, что операция проводилась днем, а не ночью, когда был бы шанс минимизировать сопутствующие потери (похожим образом израильский спецназ действовал недавно и в Шхеме). Примечательно также, что разыскиваемый террорист был ликвидирован в районе, где расположено множество магазинов, кафе и ресторанов – днем там всегда много людей и автомобилей – непонятно, как планировалось скрыться после ликвидации. Судя по опубликованным видеозаписям, израильские спецназовцы использовали машины с палестинскими и израильскими номерными знаками (впрочем, в Дженине можно встретить машины как с белыми, так и с желтыми номерами).

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Руководство террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступило с заявлениями, в которых звучит угроза мести Израилю за операцию в Дженине.

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил: "Цель бойни, устроенной Израилем в Дженине, – вызвать взрыв. Агрессивные действия Израиля свидетельствуют о том, что он не намерен предотвращать эскалацию накануне Рамадана, вопреки международным усилиям".