Житель Негева арестован за двоеженство и брак с нелегалкой из Газы

В рамках борьбы с явлением полигамии сотрудники полиции Южного округа арестовали подозреваемого, жителя Арары в Негеве, в доме которого проживали на положении жен две женщины. Одна из них – нелегалка из Газы 1991 года рождения.

На допросе женщина призналась, что проживает в стране без разрешений около двух лет и растит общую с подозреваемым дочь, которой сейчас полтора года. Подозреваемый, житель деревни Арара, был допрошен по подозрению в полигамии и в укрывательстве нелегала, его освободили с рядом ограничений. Его жена-палестинка была депортирована на территории Иудеи и Самарии.

Прокуратура вскоре должна предъявить подозреваемому обвинения.