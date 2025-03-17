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Израиль

Житель Негева арестован за двоеженство и брак с нелегалкой из Газы

Криминал в арабском секторе
время публикации: 17 марта 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 17:44
Житель Негева арестован за двоеженство и брак с нелегалкой из Газы
Flash90. Фото М.Шай

В рамках борьбы с явлением полигамии сотрудники полиции Южного округа арестовали подозреваемого, жителя Арары в Негеве, в доме которого проживали на положении жен две женщины. Одна из них – нелегалка из Газы 1991 года рождения.

На допросе женщина призналась, что проживает в стране без разрешений около двух лет и растит общую с подозреваемым дочь, которой сейчас полтора года. Подозреваемый, житель деревни Арара, был допрошен по подозрению в полигамии и в укрывательстве нелегала, его освободили с рядом ограничений. Его жена-палестинка была депортирована на территории Иудеи и Самарии.

Прокуратура вскоре должна предъявить подозреваемому обвинения.

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