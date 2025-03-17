За полтора дня на реабилитацию Ярдена Бибаса собрали более шести миллионов шекелей

Десятки тысяч людей из Израиля и со всего мира приняли участие в сборе средств на помощь Ярдену Бибасу в реабилитации и возвращении к нормальной, насколько это возможно, жизни и на увековечивание памяти его жены Шири и детей – Ариэля и Кфира.

Акцию по сбору средств организовала семья Ярдена Бибаса. "484 дня Ярден ждал момента освобождения, когда он сможет вернуться домой и снова обнять свою семью, – написал его отец Эли Бибас на странице краудфандинга. – Больше всего на свете он мечтал снова увидеть Шири, обнять Ариэля, взять на руки малыша Кфира. Но он вышел в болезненную реальность, в свой самый страшный кошмар. Ярден был освобожден и узнал, что весь его мир был убит в плену".

Ярден Бибас потерял все: свою семью, свой дом, все свое имущество. Ему придется строить свою жизнь с нуля и физически, и психологически, и финансово. Семья Ярдена Бибаса указала, что ему необходимо профессиональное сопровождение, психологическая поддержка и ресурсы, которые позволят ему вернуться к рутине и создать мемориальный проект в память о Шири, Ариэле и Кфире.

За полтора дня в краудфандинге приняли участие более 30 тысяч человек из Израиля и со всего мира. К моменту публикации, из пяти миллионов заявленной цели сбора было пожертвовано более шести с половиной миллионов шекелей, и сборы продолжают расти.