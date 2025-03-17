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Израиль

Источник в "Оцма Иегудит" – Newsru.co.il: партия поддержит закон о хозяйственном регулировании

Бюджет
Оцма Иегудит
Кнессет
время публикации: 17 марта 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 16:03
Источник в "Оцма Иегудит" – Newsru.co.il: партия поддержит закон о хозяйственном регулировании
Yonatan Sindel/Flash90

Фракция "Оцма Иегудит" согласилась поддержать утверждение закона о хозяйственном регулировании, голосование по которому состоится 19 марта.

Официальный источник в партии сообщил политическому обозревателю Newsru.co.il Габи Вольфсону, что это решение принято в качестве жеста доброй воли на фоне изменений, которые происходят. Речь идет, прежде всего, о решении премьер-министра уволить главу ШАБАКа Ронена Бара и начать процесс увольнения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Пока неясно – воздержится фракция при голосовании или проголосует за закон. По словам собеседника Newsru.co.il, это будет зависеть от того, что будет необходимо для утверждения закона.

По словам источника в "Оцма Иегудит", по поводу голосования за сам госбюджет на следующей неделе, как и о возвращении партии в коалицию, говорить пока рано.

Израиль
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19 марта Кнессет проголосует за закон о хозяйственном регулировании