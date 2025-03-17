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Израиль

Голан: "Нетаниягу – самая главная угроза государству Израиль"

Яир Голан
Демократим
время публикации: 17 марта 2025 г., 15:22 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 15:31
Голан: "Нетаниягу – самая главная угроза государству Израиль"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 17 марта, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Государство Израиль находится в условиях атаки со стороны Нетаниягу. Он намерен сделать то, чего не удалось сделать никому из внешних врагов. Он готов уничтожить сионистский проект, он хочет уничтожить израильскую демократию".

"Я говорю своим коллегам по оппозиции – сейчас необходимо объединиться. Я говорю гражданам – исключительные времена требуют исключительных действий. Необходимо обострить юридическую борьбу, необходимо обострить политическую борьбу, необходимо обострить народную борьбу. Мы обязаны перейти от протестов к сопротивлению. Сопротивление должно показать, что мы не отказываемся от нашей страны. Нетаниягу – самая главная угроза государству Израиль. Это угрозу необходимо остановить".

Израиль
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