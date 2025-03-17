ДТП в Западном Негеве, одна из пострадавших в тяжелом состоянии

Около полудня 17 марта на 34-м шоссе недалеко от перекрестка Нир-Ам, при движении в сторону Ашкелона, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что женщина примерно 50 лет получила тяжелые травмы. Еще три пожилых человека (две женщины и мужчина) в состоянии средней тяжести. Пострадавшие направлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.