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Израиль

ДТП в Самарии, пешеход в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Иудея и Самария
время публикации: 17 марта 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 15:17
ДТП в Самарии, пешеход в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Днем 17 марта на 5-й трассе недалеко от Эльканы мотоцикл сбил пешехода. В результате аварии пострадали два человека: мужчина 59 лет (пешеход) в тяжелом состоянии, мужчина 33 лет (мотоциклист) в состоянии средней тяжести, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом.

Пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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