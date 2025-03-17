ДТП в Самарии, пешеход в тяжелом состоянии

Днем 17 марта на 5-й трассе недалеко от Эльканы мотоцикл сбил пешехода. В результате аварии пострадали два человека: мужчина 59 лет (пешеход) в тяжелом состоянии, мужчина 33 лет (мотоциклист) в состоянии средней тяжести, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом.

Пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.