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Израиль

ДТП в Самарии, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Иудея и Самария
время публикации: 17 марта 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 14:53
ДТП в Самарии, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Chaim Goldberg/Flash90

Днем 17 марта на 60-й трассе около поселка Эли столкнулись два автомобиля с израильскими номерными знаками. В результате аварии пострадали три человека.

Один из пострадавших, мужчина примерно 35 лет, в тяжелом состоянии. Еще двое получили легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницы "Адара Ар а-Цофим" в Иерусалиме и "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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