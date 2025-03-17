ДТП в Самарии, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Днем 17 марта на 60-й трассе около поселка Эли столкнулись два автомобиля с израильскими номерными знаками. В результате аварии пострадали три человека.

Один из пострадавших, мужчина примерно 35 лет, в тяжелом состоянии. Еще двое получили легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницы "Адара Ар а-Цофим" в Иерусалиме и "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.