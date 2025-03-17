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Израиль

Сегаль: гурские хасиды избили сына министра Поруша

Харедим
Скандалы
время публикации: 17 марта 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 09:17
Ицхак Гольдкнопф и Меир Поруш
Yonatan Sindel/Flash90

Журналист Амит Сегаль пишет в своем телеграм-канале, что во время празднования Пурима гурские хасиды избили сына министра по делам Иерусалима и еврейской традиции Меира Поруша, а также похитили и позже отпустили его несовершеннолетнего внука.

Конфликт между гурскими хасидами и Порушем обострился на фоне готовности министра голосовать за госбюджет, в то время как глава "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдконпф готов уйти с поста министра строительства, но не намерен поддерживать бюджет, пока не принят устраивающий харедим закон о призыве. В случае отставки Гольдконпфа, представляющего гурских хасидов, Поруш может получить министерство строительства.

Полиция Израиля не комментирует сообщения о нападении на сына и внука Меира Поруша.

Израиль
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