Сегаль: гурские хасиды избили сына министра Поруша

Журналист Амит Сегаль пишет в своем телеграм-канале, что во время празднования Пурима гурские хасиды избили сына министра по делам Иерусалима и еврейской традиции Меира Поруша, а также похитили и позже отпустили его несовершеннолетнего внука.

Конфликт между гурскими хасидами и Порушем обострился на фоне готовности министра голосовать за госбюджет, в то время как глава "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдконпф готов уйти с поста министра строительства, но не намерен поддерживать бюджет, пока не принят устраивающий харедим закон о призыве. В случае отставки Гольдконпфа, представляющего гурских хасидов, Поруш может получить министерство строительства.

Полиция Израиля не комментирует сообщения о нападении на сына и внука Меира Поруша.