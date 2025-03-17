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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли авиаудары по объектам "Хизбаллы" и боевикам в Ливане

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 17 марта 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 20:24
ВВС ЦАХАЛа нанесли авиаудары по объектам "Хизбаллы" и боевикам в Ливане
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по военным объектам "Хизбаллы" и боевикам в Ливане.

В сообщении подчеркивается, что террористическая активность на атакованных объектах представляла угрозу для государства Израиль и являлась грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

"ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз государству Израиль и будет решительно пресекать любые попытки восстановления и укрепления террористической организации "Хизбалла"", – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Согласно ливанским источникам, удары наносились на юге Ливана и в долине Бекаа, недалеко от границы с Сирией. В результате атак есть погибшие.

Израиль
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