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Израиль

ЦАХАЛ: атаковал штаб подразделения "Радуан" на юге Ливана

Ливан
ЦАХАЛ
Хизбалла
время публикации: 16 марта 2025 г., 23:04 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 23:04
ЦАХАЛ: атаковал штаб подразделения "Радуан" на юге Ливана
Chaim Goldberg/Flash90

ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаударов по целям на юге Ливана. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что целями были штаб подразделения "Радуан" и здания, использовавшиеся террористической организацией "Хизбалла".

"Наличие этой террористической инфраструктуры представляет собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ не допустит подобной деятельности и будет ее пресекать. ЦАХАЛ продолжит атаковать вооруженных боевиков на юге Ливана и принимать меры для устранения любых угроз государству Израиль", – говорится в сообщении.

Ранее ливанские источники сообщали, что вертолеты ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в деревнях Кфар-Киле, Айната и Ярун. Минздрав Ливана передал, что в Айнате убиты два человека.

Израиль
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