ЦАХАЛ: в Газе были атакованы две группы террористов, закладывавших мины

ЦАХАЛ прокомментировал сообщения об ударах израильских БПЛА по целям в Газе. Сообщается, что в центре сектора были атакованы трое террористов, закладывавших мину около позиций ЦАХАЛа. В районе Рафиаха (Рафаха) также была атакована группа террористов, пытавшихся заложить мину рядом с позициями ЦАХАЛа.

Ранее сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по группе мужчин к востоку от лагеря Аль-Бурейдж, в центральной части сектора Газы. Хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) передавал, что трое мужчин были убиты, есть раненые. Утверждалось, что все эти люди "собирали дрова" недалеко от позиций ЦАХАЛа. Названы имена убитых: Ибрагим Абу Хаджир, Тарик Арафат Абу Хаджир и Ариф Джабар Абу Хаджир. Судя по всему, они были родственниками.

Источники в Газе сообщали также, что сегодня БПЛА ЦАХАЛа также атаковал цель около мечети Муауийя в районе аль-Мауаси, на окраине Рафаха, на юге сектора.

Утром 17 марта ПИЦ сообщал, что катера ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Судан, на северо-западе города Газа. Сообщалось также, что танки ЦАХАЛа со стороны Филадельфийской оси обстреляли цель в районе Рафаха, на юге сектора. Кроме того, ночью поступали сведения о взрыве на востоке города Газа.