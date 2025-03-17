Лапид: причина увольнения главы ШАБАКа – "Катаргейт"

Лидер оппозиции Яир Лапид, выступая на заседании фракции "Еш Атид" 17 марта, заявил: "Попытка уволить главу ШАБАКа Ронена Бара предпринята только по одной причине: из-за расследования "Катаргейт". Как только ШАБАК начал расследование против его канцелярии, Нетаниягу решил уволить Ронена Бара – в экстренном порядке, незаконно и с явным конфликтом интересов".

"Ронен Бар в настоящее время расследует, как враждебное государство проникло в канцелярию премьер-министра, выплачивало крупные суммы ближайшим помощникам Нетаниягу, создавая серьезную угрозу безопасности государства. Это, и только это, является причиной попытки его уволить. Лидеры оппозиции сегодня утром встретились для координации действий с целью остановить этот безответственный шаг. Мы вместе подадим в Верховный суд петицию против этого увольнения, поскольку его очевидная цель – саботировать серьезное уголовное расследование преступлений против государственной безопасности, совершенных в канцелярии премьер-министра.

Нет никакой необходимости увольнять Ронена Бара. В отличие от Нетаниягу, он заранее объявил, что после возвращения заложников домой он уйдет в отставку из-за своей доли ответственности за трагедию 7 октября. Если Нетаниягу хочет уволить его сейчас, то сначала он должен уволить самого себя", – сказал Лапид.

"Нетаниягу – главный виновник провала 7 октября. Это его единственное наследие. Это единственное, что о нем запомнят. Ничто не изменит этого. Он не может уволить граждан Израиля, он не может уволить заложников, он не может уволить бойцов, которые были убиты и ранены из-за провала, который полностью лежит на нем", – заявил лидер оппозиции.

"Государство Израиль по-прежнему является демократией. Здесь нет королей и нет тиранов, которые могут делать все, что им вздумается. В этой стране есть законы. Все обязаны им подчиняться. Включая правительство, включая премьер-министра. Нетаниягу говорит, что он утратил доверие к главе ШАБАКа. Если потеря доверия является причиной для увольнения, он первый, кто должен уйти. Подавляющее большинство граждан Израиля не доверяет его правительству и не доверяет ему самому", – резюмировал лидер "Еш Атид".