ЦАХАЛ впервые проводит учения по проведению полномасштабной военной операции против Ирана

Армия обороны Израиля впервые проводит учения по проведению полномасштабной военной операции против Ирана и его союзников.

В рамках учений "Огненные колесницы" ЦАХАЛ проведет подготовку к нападению на Иран. В маневрах примут участие все подразделения, которые могут быть задействованы в случае роста напряженности на северной границе Израиля.

В частности, в ЦАХАЛе готовятся к тому, что территория Израиля может под эгидой Тегерана подвергнуться обстрелам из Йемена, Ирака и Сирии.

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Одновременно с маневрами, которые проводит ЦАХАЛ, министр обороны Израиля Бени Ганц 18 мая вылетит в США, где проведёт серию встреч, призванных ужесточить американскую позицию в адрес Тегерана.

Ранее во вторник Ганц заявил, что Иран устанавливает сейчас тысячу новых центрифуг на своих атомных объектах. "Цена их остановки сегодня во много раз ниже, чем это будет через год", - подчеркнул Ганц.

Напомним, в настоящий момент в Израиле с первым официальным визитом после вступления в должность находится новый командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла. В рамках визита запланирована встреча Майкла Куриллы с начальником генштаба ЦАХАЛа генерал-майором Авивом Кохави.

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