Прогноз погоды на 17 мая: небольшое повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 17 мая, температура будет немного выше, чем вчера, и примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 14-25 градусов, в Тель-Авиве – 17-23, в Хайфе – 17-22, в Эйлате – 23-34, в Беэр-Шеве – 16-30, в Мицпе-Рамоне – 17-24, на побережье Мертвого моря – 23-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-24, в Ариэле – 14-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-30, на Голанских высотах – 13-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 50-70 см.

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На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В среду-пятницу – солнечно, постепенное повышение температуры.