Врачи объявили забастовку в знак протеста против нападения в больнице "Адаса Ар а-Цофим"
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Утром в четверг, 19 мая, в израильских больницах начнется суточная забастовка медперсонала.
Все больницы будут работать в субботнем режиме и проводить только срочные процедуры.
Забастовка объявлена в связи с инцидентом в иерусалимской больнице "Ар а-Цофим", когда 16 мая родственники скончавшегося пациента ворвались в отделение интенсивной терапии и устроили там погром.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Мая 2022
В больнице "Адаса Ар а-Цофим" толпа родственников скончавшегося пациента устроила "погром"
В больнице "Адаса Ар а-Цофим" толпа родственников скончавшегося пациента устроила "погром"
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