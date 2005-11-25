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В Израиле

Врачи объявили забастовку в знак протеста против нападения в больнице "Адаса Ар а-Цофим"

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Врачи объявили забастовку в знак протеста против нападения в больнице
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Утром в четверг, 19 мая, в израильских больницах начнется суточная забастовка медперсонала.

Все больницы будут работать в субботнем режиме и проводить только срочные процедуры.

Забастовка объявлена в связи с инцидентом в иерусалимской больнице "Ар а-Цофим", когда 16 мая родственники скончавшегося пациента ворвались в отделение интенсивной терапии и устроили там погром.

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Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Мая 2022
В больнице "Адаса Ар а-Цофим" толпа родственников скончавшегося пациента устроила "погром"
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