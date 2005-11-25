Врачи объявили забастовку в знак протеста против нападения в больнице "Адаса Ар а-Цофим"

Утром в четверг, 19 мая, в израильских больницах начнется суточная забастовка медперсонала.

Все больницы будут работать в субботнем режиме и проводить только срочные процедуры.

Забастовка объявлена в связи с инцидентом в иерусалимской больнице "Ар а-Цофим", когда 16 мая родственники скончавшегося пациента ворвались в отделение интенсивной терапии и устроили там погром.