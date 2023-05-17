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    В Израиле

    Депутаты от "Агудат Исраэль" угрожают не голосовать за бюджет

    время публикации: | последнее обновление:
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    Депутаты от
    Yonatan Sindel/Flash90

    Депутаты от партии "Агудат Исраэль", входящей в состав блока "Яадут а-Тора", предупредили, что не проголосуют за проект государственного бюджета, если не получат дополнительное финансирование на учебные заведения.

    По утверждению ультраортодоксальных депутатов, речь не идет о новом требовании, как заявляли в министерстве финансов, а о вопросе, стоявшем на повестке дня с самого начала переговоров по бюджету. Более того, в "Яадут а-Тора" заявляют, что это была часть обязательств, записанных в коалиционных соглашениях. "Мы пошли на компромисс, согласившись отложить принятие закона о призыве, чтобы утвердить бюджет. Если наши требования по бюджету не будут удовлетворены, мы откажемся от своих компромиссов", – цитирует "Кан" слова депутатов от "Агудат Исраэль".

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    В окружении министра финансов Бецалеля Смотрича заявили, что все возможности для предоставления средств исчерпаны. "Нет ни шекеля, который мы могли бы добавить кому бы то ни было", – говорят приближенные главы минфина.

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    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу несколько раз встречался с депутатами от "Агудат Исраэль" и пытался прийти к компромиссу.

    В коалиции намерены вынести проект бюджета на голосование во втором и третьем чтении уже на следующей неделе. Ожидается, что, как обычно, в ходе подготовки бюджета переговоры с партиями коалиции будут продолжаться.

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    На сегодняшний день три депутата от блока "Яадут а-Тора" представляют партию "Агудат Исраэль", среди них глава всего блока ашкеназских ультраортодоксов Ицхак Гольдкнопф. Еще четыре депутата представляют партию "Дегель а-Тора". В состав этой партии входит и глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни.

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